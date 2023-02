Ein Konzert der Superlative in Rankweil

Herbert Pixner und Italo Connection brachte das Rankweiler Altes Kino zum „Beben“.

Eines gleichvorweg: Der Auftritt von Herbert Pixner mit seiner Italo Connection im Rankweiler Alten Kino war ein Musikkonzert der Superlative. Im zweistündigen Spitzenprogramm mit vorwiegend neuen und alten Songs der Rock- und Popszene in Italien wurde dem sehr begeisterten Publikum eine Veranstaltung geboten, die in den Geschichtsbüchern vom Alten Kino ganz weit vorne anzusiedeln sein wird.

Das Alte Kino Rankweil bebte wie schon lange nicht mehr und über dieses Megakonzert wird man in der Marktgemeinde Rankweil und im Raum Vorderland noch lange sprechen. Der Multiinstrumentalist Herbert Pixner und seine Vollprofi-Kollegen der Italo Connection sind ohne Zweifel das Who is Who der Südtiroler Musikszene. Im Laufe des Auftritt steigert sich die Klasseband zu einem wilden Mix aus Jestofunk, Zawinul und Rimini-Disco. Es wird improvisiert bis zum Abwinken. Es wird getanzt und es wird sehr heiß sowie vor allem laut.

Die Musik gibt Herbert Pixner völlig recht, hunderte Male spielten sie schon vor ausverkauften Hallen, wie auch diesmal in Rankweil. „Ich wollte wieder einmal etwas Lautes, etwas Dreckiges machen, wo wir volle Kanne spielen“, beschreibt Herbert Pixner die Idee hinter dem Projekt. „The Italo Connection“ sind eine Art Supergroup mit Mario Punzi (Drums), Max Castlunger (Percussion), Marco Stagni (Bass), Martl Resch (Sax), Alex Trebo (Keyboards) und Manuel Randi (Guitar). Allerdings spielte Herbert Pixner mit Band in seinen Anfangsmomenten vor vielen Jahren aufgrund fehlendem Bekanntheitsgrad auch schon vor wenigem Publikum. Noch bestens in Erinnerung ist aber das Rankweiler Open Air am Marktplatz vor vier Jahren. Damals pilgerten tausende Besucher zum Konzert von Herbert Pixner mit Projekt und anderen Musikern an seiner Seite.