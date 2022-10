Ein Klubhaus ganz im Zeichen des Tierschutzes

Ann-Kathrin Freude (VGT) am Samstag im Klubhaus.

Ann-Kathrin Freude (VGT) am Samstag im Klubhaus.

Ann-Kathrin Freude (VGT) am Samstag im Klubhaus.

all

all

self

self

VGT-Aktivistin Ann-Kathrin Freude spricht in der aktuellen Ausgabe der Tonight Show über Kälbertransporte, vegane Ernährung und Milchwirtschaft. 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

Seit Jahren macht sich die gebürtige Stuttgarterin für Tiere stark, inzwischen hauptberuflich. Nach ihrem Studium der Architektur betreut sie heute Kampagnen des Vereins gegen Tierfabriken. So war sie im Sommer in Spanien und Südeuropa unterwegs und verfolgte die Routen der Viehhändler.

self all Open preferences.

Im Klubhaus spricht die sympathische Tierschutz-Aktivistin über ihre Motive und wie gefährlich ihre Aufgabe auch oft sein kann. Auf der korallenroten Couch zeigt sich die engagierte Frau selbstsicher und eloquent. Wieso das Land Vorarlberg noch jede Menge Aufholbedarf in Sachen Tierschutz hat, verrät sie Host Joachim Mangard ausführlich und nimmt auch die politischen Verantwortlichen in Sachen Milchwirtschaft ins Visier.

Ann-Kathrin Freude im Einsatz für den Tierschutz. ©Steurer

Fohrenburger Klubhaus Bar

und Casino Glücksdusche

Den User-Fragen stellt sich Ann-Kathrin bei Lisa an der Fohrenburger Klubhaus Bar und zeigt, dass auch Tierschutz-Aktivisten ordentlich Party machen können. In der Casino Glücksdusche darf eine Gewinnerin ihr Geschick unter Beweis stellen und mit Sara darüber sprechen, was sie mit ihrem Gewinn anstellt.

The DeadBeatz.

Visavi on the Road,

The DeadBeatz und Gutenberg

Max & Marco von Visavi waren wieder in Vorarlbergs unterwegs und haben sich angesichts von Teuerung, Inflation & Co. umgehört, wie junge Vorarlbergerinnen sparen und worauf sie als Erstes verzichten. Unverzichtbar für das Klubhaus sind die DeadBeatz, die mit Schlagzeug und Bass für die passende musikalische Atmosphäre sorgen. Literarisch zum Zug kommt auch Johannes von und zu Gutenberg. Die Lesung aus dem Buch der Gelöschten zählt ebenfalls zu den Fixpunkten im Klubhaus. Samstag, 19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV.