Am 30. August um 18 Uhr präsentiert Walter Fend seine Autobiographie „Ein Klostertaler, der auszog, die Welt zu entdecken“ im Klostertal Museum.

Der 1934 in Klösterle am Arlberg geborene Autor erzählt in diesem Buch in kurzen, äußerst unterhaltsamen Geschichten aus seinem Leben. Der Fokus liegt auf seinem von Kindesbeinen an fast unstillbaren Hunger nach Abenteuer. Seine Erzählungen gewähren auch einen Einblick in die Geschichte und die Entwicklung der Region, vor allem in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Im Anschluss an die Präsentation mit musikalischer Umrahmung freuen wir uns auf einen gemütlichen Austausch mit Bewirtung. Sie sind herzlich eingeladen!

In vielfaltigen Texten, bebildert mit Originalfotografien, entfaltet sich ein Kaleidoskop eines bewegten und reichen Lebens, eingebettet in zeitge- schichtliche Zusammenhänge. So offenbart sich der Wert des Erinnerns und Aufschreibens, des dankbaren, aber auch kritischen Zurückblickens für die eigene Gegenwart.

Immer mehr Menschen verspüren heute das Bedürfnis, ihre Lebenserinnerungen aufzuschreiben. Sie schreiben für Kinder, Verwandte, Freundinnen und Freunde, für interessierte Leserinnen und Leser aller Altersstufen und natürlich für sich selbst. Lebensgeschichten wie die von Walter Fend vermitteln, wie bereichernd es sein kann, in die Welt hinauszugehen, sie zu entdecken, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen und den eigenen Horizont zu erweitern.

Ausblick

In den kommenden Wochen bietet der Verein ein vielfältiges Programm: Besonders geeignet für Familien sind der dritte Reiseziel-Museum-Sonntag am 3. September und die Lange Nacht der Museen am 7. Oktober. In Zusammenhang mit der Ausstellung „Barock. Eine Epoche und ihr Erbe“, die seit Ende Juni im Klostertal Museum gezeigt wird, finden am 9. September eine Exkursion und am 14. September eine Tagung statt.