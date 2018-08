Ein klingendes Fest zum 100er

Musikverein Laterns feierte rauschende Geburtstagsparty

Laterns. Als Höhepunkt stand am Schluss der große Festumzug durch das Dorf zum Festzelt. Zahlreiche benachbarte Musikgruppen und die Dorfvereine wie die Feuerwehr, die Schützenkompanie und die Trachtengruppe machten der Laternser Musik bei heißen Temperaturen ihre Aufwartung. Prall besetzt auch die Ehrentribüne, angeführt von Landtagspräsident Harald Sonderegger, die FPÖ Doppelspitze Christoph Bitschi und Daniel Allgäuer, der Landtagsabgeordnete Markus Hartmann und natürlich Dorfoberhaupt Heinz Ludescher. Obfrau Madita Buchacher freute sich auch über die Anwesenheit des obersten Musikers des Landes, Blasmusikverbandsobmann Wolfram Baldauf schaute höchstpersönlich vorbei. Apropos Buchacher, zweite Obfrau in der Geschichte des musikalischen Jubilars, hatte mit ihrer Mannschaft in akribischen Vorbereitungen ein perfektes dreitägiges Fest organisiert. In enger Abstimmung mit Vize Reinhard Matt und dem ganzen Verein, bei jeder seine speziellen Talente einbringen konnte, erledigte Buchacher mit gerade einmal 30 Jahren ihre Aufgabe höchst engagiert, abgeklärt und souverän. Allgemein wurde vom Organisationsteam nichts dem Zufall überlassen. Einen kleinen Lapsus gab es dann doch, dieser sorgte dann aber für allgemeine Erheiterung. Beim Start der Festlichkeiten am Freitag durfte sich Bürgermeister Ludescher beim offiziellen Fassanstich versuchen, der dann äußert spritzig ablief und für die direkt daneben stehenden mit einer erfrischenden Dusche endete. Man nahm es mit Humor und es blieb noch genügend Gerstensaft für alle übrig.