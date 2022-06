Ein Kleinod im Herzen Montafons

An der rauschenden Ill entlang hält der Dialektweg den Montafoner Dialekt am Leben.

St. Gallenkirch Wo in der Weihnachtszeit der Krippeleweg zu finden ist, führt während des Jahres der Dialektweg an der Ill entlang.

Romantisch ist hier, fast wie in einer längst vergessenen Welt. Es ist das Rauschen der Ill und eine noch fast unberührte Natur, die der Wanderer vorfindet. Gleich am Beginn des Weges befinden sich die alten „Gäßscherma“, das sind alte Ziegentallungen, die heute nicht mehr benutzt werden. Der Besucher kann sich das heute kaum vorstellen, wie es hier meckerte, wenn eine Herde Ziegen hier lebte. Die Besitzer fanden, dass man diesen alten Stallungen einer anderen Bestimmung übergeben könnte. Die Initiantin Monika aus St. Gallenkirch ergriff diese Idee und setzte diese erfolgreich um. So wurden diese ehemaligen Ställe zu einem Dialekt- und Gedankenraum umfunktioniert.

Einzigartiger Montafoner Dialekt

Der Montafoner Dialekt wurde 2017 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Im Dialekt- und Gedankenraum sind spezielle Wörter auf montafonerisch zu lesen oder es müssen diese passendend zugeordnet werden. Beispiele wie „wehtig“ (Schmerz), „saha wia“ (na sowas), „Gagl (kleines Kind), dojätzig (vor kurzer Zeit), „Ahna“ (Großmutter), „Zara“ (Zorn), ein „Hehr“, ein Geistlicher, lützel“ (zu wenig), diese und noch viele weitere, fast in Vergessenheit geratene Wörter sind zu lesen.

Der Montafoner Dialekt hat seine Wurzeln in der Romanischen, Rätoromanischen, sowie auch in der Italienischen und Französischer Sprache. Sogar im keltischen und lateinischen finden sich Ansätze. Am meisten gibt es diese Wortkombinationen in den Flurnamen.

Holztäfelchen machen es spannend