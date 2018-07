Ein klangvoller Abend

Zahlreiche Besucher sind der Einladung zum Vorspielabend gefolgt. Mit viel Eifer und Stolz haben die Musikanten ihre Musikstücke präsentiert.

Rankweil/Vorderlandgemeinden Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Rankweil-Vorderland stellten beim Vorspielabend ihr Können unter Beweis und präsentierten von Klassik, über moderne Stücke bis hin zur kirchlichen Musik, Musikstücke unterschiedlichster Genres. Holzblasinstrumente und Blockflöten, Oboen, Trompeten und Orgel, Fagott, Streicher und Chor: bei diesem bunt gemischten Abend mit verschiedensten Instrumenten war für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Ein vielseitiges Programm bei dem vor allem wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Alters Freude am Musizieren haben.

In der Kapelle des Landeskrankenhauses Rankweil spielten die Klassen von Rita Varch-Hidber (Oboe und Blfl.), Viktoria Türtscher (Gesang) und Julia Rüf (Orgel) auf. Die beeindruckenden Darbietungen wurden immer wieder mit großem Applaus belohnt.

„Ein großes Dankeschön an die Gastmusiker, welche die Solisten perfekt unterstützen und dem Vokalensemble „Sonare“ bei einer wunderbaren Aufführung verhalf“, so Türtscher. Schluss- und absoluter Höhepunkt war sicherlich „Ode an die Freude“ von L.v.Beethoven. Alle Musikanten und Sänger kamen noch einmal auf die Bühne um gemeinsam dieses Lied vorzutragen. LOA