Ein Klangspektakel der Chöre aus und um Bludenz

Bludenz. Unter dem Motto „Chörig“ lädt das Kulturbüro Bludenz am Sonntag, 17. Oktober, um 17 Uhr zum besonderen Liederabend in die Hl. Kreuz Kirche.

Es darf wieder gesungen werden! Nach einem Jahr Pause geht das Klangspektakel „Chörig“ am Sonntag, 17. Oktober, in die nächste Runde. Der besondere Konzertabend der neun Chöre steht ganz im Zeichen der guten Sache: Der gesamte Erlös des Liederabends kommt den Organisationen „MA HILFT“ und „Licht ins Dunkel“ zu Gute. „Diese Veranstaltung macht nicht nur deutlich, wie gut die Zusammenarbeit der Vereine in der Region funktioniert, sondern auch, dass der Wohltätigkeitsgedanke in der Bevölkerung tief verankert ist“, so Bürgermeister Simon Tschann.