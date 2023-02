Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung

Feldkircher Jungprofi Luka Brajkovic spielt erstmals im Basketball-Nationalteam.

Vorarlbergs Basketball-Aushängeschild Luka Brajkovic steht vor dem Debüt in der Nationalmannschaft der Männer. Die ÖBV-Auswahl schließt in dieser Woche in Polen (Donnerstag) und Kroatien (Sonntag) die zweite Runde der Vorqualifikation zur Europameisterschaft 2025 ab. Die ersten vier der insgesamt sechs Spiele in der Gruppe E haben durchwegs Niederlagen gebracht. Für Österreich geht es demnach in einem weiteren Anlauf im Sommer um das Ticket für die „echte“ Qualifikation.