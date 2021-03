Ein Jahr voller Herausforderungen

Das vergangene Jahr hat alle geprägt und in gewisser Weise sicher auch verändert. Wir alle wurden aus dem normalen Alltag gerissen und neue, unbekannte Herausforderungen sind aufgetaucht.

Gerade was den Sportbereich angeht, entdeckten viele Menschen schon im ersten Lockdown die Bewegung in der Natur wieder für sich. Damit stiegen neben den Verkaufszahlen von diversen Sport- und Gartengeräten rückblickend aber auch in diesem Bereich die Unfallzahlen an: Wanderunfälle nahmen im Vergleich zum Zehnjahresmittel um 34% zu, Mountainbike-Unfälle sogar um 70%.