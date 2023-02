Ein Jahr Krieg: Über 23.000 in Wiener Grundversorgung

Aktuell befinden sich 23.048 Vertriebene aus der Ukraine in Wien in der Grundversorgung. Rund zwei Drittel (ca. 16.000) davon sind Frauen, wie die Stadt auf APA-Anfrage mitteilte. Der Anteil der Kinder liegt bei 31 Prozent.

Von den derzeit betreuten Personen leben 14 Prozent in organisierten Einrichtungen, der Rest ist privat untergekommen. Wien habe damit so viele Ukraine-Vertriebene aufgenommen, wie der achte Bezirk (Josefstadt) Einwohner hat. Seit Kriegsbeginn wurden in Wien Meldungen von 27.923 Ukrainerinnen und Ukrainer registriert.