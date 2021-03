Ein Jahr, das das ganze Leben bereichert

Corona hält unser Leben und die Welt weiterhin fest im Griff und hat vieles verändert. Auch viele junge Menschen können ihre Berufs- und Ausbildungswünsche vielleicht im Moment nicht so umsetzen, wie sie es wünschen.

Tamara wusste nach ihrer Schulausbildung nicht, welchen beruflichen Weg sie einschlagen möchten. „Nur eines war mir klar: ich wollte mit Menschen arbeiten“, so die junge Frau. Darum entschied sie sich für das Freiwillige Sozialjahr, um erste Erfahrungen im Sozialbereich zu sammeln. „Ich durfte sehr viele schöne Momente erleben und habe auch sehr viel über mich selbst erfahren.“ Nun weiß sie auch, welchen zukünftigen Ausbildungsweg sie beginnen möchte. „Zu dieser Entscheidungsfindung hat das Freiwillige Sozialjahr maßgeblich beigetragen“, sagt Tamara. Solche und ähnliche Erfahrungsberichte bekommt Elisabeth Geser, Geschäftsführerin der Sozialen Berufsorientierung Vorarlberg, immer wieder. „Durch das praktische Mithelfen in einer sozialen Einrichtung werden wertvolle soziale Kompetenzen angeeignet. Zudem macht es junge Generationen sensibel für die Probleme und Nöte von Mitmenschen. Das prägt oft das ganze weitere Leben.“

„Und gerade jetzt in dieser Coronazeit sind unsere Jugendlichen eine wertvolle Unterstützung in den verschiedenen Einsatzstellen“, sagt Elisabeth Geser. Das kann auch Carmen Willi, Leiterin der Kinderbetreuung in Egg bestätigen: „Egal, ob Jona im Kindergarten mitarbeitet, in der Mittagsbetreuung Hand anlegt oder als Schulassistent in der Volksschule mithilft: Sein Dasein ist eine große Bereicherung – für alle und besonders für die Kinder“, ist Carmen Willi voll des Lobes für den jungen Mann. Und auch Jona Blank gefällt dieses Jahr: „Kein Tag gleicht dem anderen, ich darf täglich neue Erfahrungen machen. Auch wenn das Arbeiten mit Kindern manchmal anstrengend ist, wiegen das doch die schönen und lustigen Momente allemal auf.“