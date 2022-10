Ein Hund, der sich für eine Katze hält

Das Verhalten von Pitbull Mako erinnert sehr an das einer Katze.

Ein Pitbull, der in einem Haushalt mit Katzen aufgewachsen ist, hat mit der Zeit allerlei Verhaltensweisen von ihnen übernommen, was sein Frauchen in aberwitzigen Videos dokumentiert.

Pitbull Mako amüsiert mit seinem katzenartigen Verhalten regelmäßig die Netzgemeinde.

Eine "Katze", die bellt

Der dreijährige Rüde tut gerne das, was seine samtpfotigen Mitbewohner tun. Vor allem das Sitzen auf Tischen oder anderen Möbel und Gegenständen, die sich in einer gewissen Höhe befinden, haben es ihm angetan. Dass er dafür teils vielleicht etwas zu groß ist, stört ihn nicht.

Der Einfluss der Familie

Allerdings haben wohl nicht nur die Katzen einen gewissen Einfluss auf den Pitbull, sondern auch andersherum: Mako scheint nämlich langsam auch auf die Katzen abzufärben. Denn eine der Katzen benimmt sich nun immer mehr wie ein Hund.