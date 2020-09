Ein Herz für Oldtimer

Immer wieder schaffen es die Brüder Friedrich und Othmar Hubmayer, historische Fahrzeuge in ihren Originalzustand zu versetzen. Dabei kommt Friedl, wie ihn alle nennen, seine Ausbildung als KFZ-Meister natürlich sehr zugute.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Restauration von VW-Bussen im Vordergrund stand, machten sie sich nun an die Erneuerung von landwirtschaftlichen Maschinen. Besonders stolz sind sie nun über die Fertigstellung des Bautz-Traktors aus dem Jahre 1960. Der in Saulgau hergestellte Traktor erstrahlt wieder in neuem Glanz.