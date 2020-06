Ein Haus für die Tracht

Aktuell sind zwei Sonderausstellungen in der Juppenwerkstatt zu sehen.

Riefensberg. Die Juppenwerkstatt Riefensberg ist nicht nur ein Haus für Trachtenliebhaberinnen und Trachtenliebhaber. Besucher aus aller Welt lassen sich dort in altes Textilhandwerk einführen. Die Bregenzerwälder Juppe ist eine der ältesten Trachten Europas. Der tiefschwarze, steife, glänzende und gefältelte Stoff für ihre Herstellung wird nur noch in der Juppenwerkstatt Riefensberg nach uralter Veredelungskunst erzeugt. Am Leimtag liegen vor dem Haus die Stoffe zum Trocknen in der Sonne. Die Maschinen, auf denen gearbeitet wird, sind über 100 Jahre alt. Heuer sind bis zum 31. Oktober zwei Sonderausstellungen zu sehen.