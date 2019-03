Ein halbes Jahr Repair Café in Bludenz

Bludenz. Am Freitag, 29. März, findet von 13-16.30 Uhr das nächste Bludenzer Repair Café statt. Bereits zum siebten Mal findet dann im carla store in der Klarenbrunnstraße ein Reparaturtag statt.

Vor genau einem halben Jahr, nämlich am 28. September, wurde das Bludenzer Repair Café eröffnet. Nach einem halben Jahr und sechs Reparaturtagen ist es nun an der Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Die bis dato gesammelten Zahlen zeigen eine positive Entwicklung auf. So wurden seit der Eröffnung rund 200 Besucher und Besucherinnen gezählt, die mit ihren defekten Haushaltskleingeräten Rat bei den fachkundigen freiwilligen Helfern suchten. Davon konnten die „schlauen Füchse“ im letzten halben Jahr insgesamt 76 erfolgreiche Reparaturvorgänge durchführen, für 33 Geräte gab es eine Reparaturempfehlung mit entsprechenden Ersatzteilen. „Es freut mich sehr, dass das Bludenzer Repair Café so gut angegenommen wird. Die bisher gesammelten Zahlen zeigen deutlich, dass das Projekt auf viel positive Resonanz aus der Bevölkerung stößt. Erfreulich ist zudem, dass der Großteil der vorbeigebrachten Geräte von unseren freiwilligen Helfern wieder zum Laufen gebracht werden konnte. Der wesentliche Gedanke, der hinter dem Reparaturcafé steht, nämlich Dinge wieder instandzusetzen anstatt sie wegzuwerfen, wird damit umgesetzt“, so Karl Thaler, Umwelbeauftragter der Stadt Bldeunz und Mitinitiator des Bludenzer Repair Cafés.