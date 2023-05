Ein Häuschen steht im Walde …

Waldkindergarten Nenzing bekommt mit einem „Takka“ einen besonderen Innenraum

Über vier Jahre ist es zwischenzeitlich her, dass die Marktgemeinde Nenzing mit dem Wunsch an das „Institut für experimentelle Architektur an der Uni Innsbruck Hochbau Studio Schmidbaur“ zukam. Der Wunsch? Einen Innenraum sowie Stauraum für die Kinder des Waldkindergartens „Dussa“ zu entwerfen. Bislang diente ein Indianer-Tipi als Unterschlupf, dieses war jedoch immer wieder von Grünspan befallen und deshalb nicht beständig. Ein Auftrag, der mit Freude angenommen wurde, wie die Uni-Professoren Gilbert Sommer und Volker Flamm betonen: „Die Marktgemeinde Nenzing hat hier viel Durchhaltevermögen bewiesen, denn viele derartige Projekte verlaufen sich im Sand oder werden mit vielen Kompromissen umgesetzt.“ Zu Beginn verbrachten die Studenten beispielsweise einen Tag im Waldkindergarten, um die Bedürfnisse zu erheben. „Die Aussicht, dass ihr Projekt auch umgesetzt wird, motivierte die Studenten zusätzlich“, erläutert Architekt Gilbert Sommer.