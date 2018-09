Ein guter Jahrgang

OGV bewertet die größten Sonnenblumen der Lustenauer Kinder.

Lustenau. Einmal mehr waren es die Kinder, die beim Obst- und Gartenbauverein die Hauptrollen spielten. Denn früh übt sich, wer eine gute Hobbygärtnerin oder ein fleißiger Gärtner werden möchte. Beim jährlichen Wettbewerb um die größten Sonnenblumen geht es primär um den Ehrgeiz, aber auch ganz viel um das Mitmachen an sich und um die Freude an der naturbezogenen Sache. Dabei zuzuschauen, wie aus einem kleinen Kern ein zartes Pflänzlein wächst und daraus in wenigen Monaten prächtige Blumen gedeihen, kann schließlich spannender sein als Fernsehen.