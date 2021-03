Ein guter einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel

Mit zwei Heimsiegen kann sich die VEU Feldkirch eine gute Ausgangslage für das Pre Play-off schaffen

Mit dem knappen 4:3 Auswärtssieg bei den Fassa Falcons fixierte die VEU nicht nur das eigene Ticket für die Pre Playoffs, sondern beendete damit auch alle Chancen für Kontrahent Fassa in eine Best of Three Serie um die Qualifikation fürs Viertelfinale einzuziehen.

Feldkirch hat nun 44 Punkte am Konto und liegt auf Tabellenplatz 10. Noch sind zwei Partien ausständig für die Lampert Cracks. Alle möglichen Gegner im Pre Playoff haben nur noch ein Spiel zu absolvieren. Je nach Ausgang der letzten beiden Heimspiele kann sich die VEU zwischen Platz 7 bis 12 platzieren. Der siebte oder achte Tabellenplatz wäre erstrebenswert, weil das in der Best of Three Serie den Heimvorteil bedeuten würde. Die Lampert Cracks haben es jedenfalls selbst in der Hand.