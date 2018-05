Ein großes Herz für den Schulsport

Rainer Schallert, Lehrer der Sportmittelschule Nenzing, aus Düns ist als ehrenamtlicher Funktionär nicht mehr wegzudenken

Wenn im Feldkircher Waldstadion um 8.30 Uhr schon das kleine Finale in der Fußball-Schülerliga zwischen NMS Au im Bregenzerwald und von Seriensieger PG Mehrerau angepfiffen wird, hat Rainer Schallert aus Düns bereits seine ehrenamtliche Funktion als Platzsprecher aufgenommen. Für den 55-jährigen Lehrer an der Sportmittelschule Nenzing bedeutet dies schon zum zehnten Mal als Stimmungsmacher an einem Fußball Schülerliga Landesfinale viel Zeit an der Vorbereitungszeit um bestens gerüstet die mehr als tausend Besucher mehrere Stunden lang professionell zu informieren. „Es ist immer ein besonderes Highlight im Fußball auf Landesebene den Showdown zu moderieren. Eine große Schar an Prominenz aus Sport und Politik zu begrüßen und Interviews zu führen ist eine richtige Herausforderung. Vor allem im Rahmenprogramm braucht es die erforderlichen Informationen um ohne Fehl und Tadel zu bleiben. Ich sehe mich als kleines Rädchen in einem großen, wunderschönen Uhrwerk, das die Welt bewegt“, sagt Rainer Schallert. Besonders diesmal im Fußball Schülerliga-Endspiel, wenn Egg auf Hausherr BG Feldkirch trifft, werden viele junge Fans aus dem Bregenzerwald erwartet und auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel wird erstmals in seiner Funktion zu Gast im Ländle sein. „Es gab schon sehr viele wunderschöne Momente und besonders traumhafte Erlebnisse in meiner Funktion als Stimmungsmacher. Ich mache diese Aufgabe sehr gerne in einem guten Organisationsteam mit Christoph Neyer, Gerhard Siess und Ferdl Sattler.“ Vor allem die Bundestitelkämpfe im Showtanz in Nenzing vor wenigen Jahren als Moderator waren für Schallert ein unvergessenes Erlebnis. Schon mehr als drei Jahrzehnte lang ist Rainer Schallert als Betreuer und Helfer in der Fußball Schülerliga tätig und wird auch noch in den nächsten Jahren dieses Amt ausüben. Er ist auch Bezirksreferent in Bludenz in der Sparte Fußball. Für den Sport hat der Übungsleiter aus Düns in den letzten Jahrzehnten sehr viel übrig. Nicht nur im Fußball auch in den Sportarten Basketball, Faustball, Tischtennis und Leichtathletik gehört er bei Veranstaltungen auf Landesebene und auch bei Bundestitelkämpfen der Organisation an. Variabel einsetzbar ist Rainer Schallert, entweder als Moderator aber auch im Hintergrund bei administrativen Angelegenheiten. Seine „heimliche Liebe“ im Sport ist Faustball. Vor acht Jahren hat er mit SMS Nenzing in Bregenz bei den nationalen Schultitelkämpfen im Faustball sensationell die Bronzene geholt. Deshalb hat er mit den Planungen für die Bundesmeisterschaften im Faustball 2019 in Vorarlberg schon gestartet. „Das wird ein Hit mit einem sehenswerten Rahmenprogramm.“