Ein großes Fest für Felder

Der Samstag steht in Schoppernau ganz im Zeichen von Franz Michael Felder.

Schoppernau. Kein anderer Schoppernauer hat seinen Geburtsort so sehr in seiner Identität bestimmt wie Franz Michael Felder, vor 180 Jahren in Schoppernau geboren und vor 150 Jahren ebendort verstorben. Zum 150-Jahre-Felder-Jubiläum haben sich die Verantwortlichen des Felder-Vereins, der heuer 50 Jahre feiert, und die Gemeindeverantwortlichen etwas ganz besonderes überlegt. Ein Fest für Alle sollte es werden – und so steigt diesen Samstag, 18. Mai das große Jubiläumsfest mit zehn Stationen, Führungen, Lesungen und vielem mehr. Jeder kann sich die Programmpunkte nach seinem Belieben auswählen und sich sein ganz persönliches Felder-Programm zusammenstellen.