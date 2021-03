Ein großer Fußballer tritt von der Bühne ab

Christoph Stückler beendet seine erfolgreiche aktive Karriere

Zuletzt spielte er mit Sohn Livio Stückler für den SC Röfix Röthis in der VN.at Eliteliga. Eine Besonderheit, denn Livio war gerade einmal ein halbes Jahr alt, als Christoph Stückler im Oktober 1999 im Dress des GAK gegen Ried (0:2) sein Bundesliga-Debüt gab. Insgesamt 37 Spiele absolvierte der Innenverteidiger in seiner Karriere in der höchsten österreichischen Liga. Die meisten davon (30) im Dress des Cashpoint SCR Altach, mit dem er in der Saison 2008/2009 aus der Bundesliga abgestiegen war. Gleich zehn Saisonen verbrachte der gebürtige Kärntner (Wolfsberg) bei der Lustenauer Austria. Bei den Grün-Weißen war „Stücki“ eine Kultfigur, ehe er 2017 seine Profikarriere beendete und fortan für Röthis spielte – zusammen mit seinem langjährigen Wegbegleiter Mario Bolter (36).