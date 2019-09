Ein großer Dank an ehrenamtliche Mitarbeiter

Nach 45 Jahren Hypo Leichtathletik Meeting war es auch in diesem Herbst wieder an der Zeit, den über 400 ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern vor und hinter den Kulissen des internationalen Hypomeetings im Möslestadion Danke zu sagen.

Götzis Das OK Team mit Präsident Christoph Kathan an der Spitze lud am vergangenen Sonntag in die Kulturbühne AmBach zu einem Mitarbeiteressen mit tollem Rahmenprogramm. Das Team vom Restaurant „gächters AmBach“ verwöhnte die rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem dreigängigen, herbstlichen Menü. Bei einem Sportler Quiz, an dem alle anwesenden Mitarbeiter teilnehmen konnten, winkte als Hauptpreis ein nagelneuer Fernseher von der Firma Klang&Bild, den Irmgard Schiefer mit nach Hause nahm.