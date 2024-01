Ein großartiges Konzert zum Jahreswechsel

Ein außergewöhnliches Konzerterlebnis mit dem Nördlinger Bachtrompeten Ensemble gab es am Freitag, den 29. Dezember 2023 in der Pfarrkirche Lochau.

Dieses stimmungsvolle Musikevent wurde vom Kulturausschuss der Gemeinde Lochau unter Obfrau Petra Rührnschopf zum Jahresabschluss organisiert. Das erlesene Programm aus Werken von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, F. M. Bartholdi und Tom Lier sowie traditionellen Weihnachtsliedern wurde speziell eingerichtet für drei Trompeten und die Orgel. Seit 20 Jahren spielen die zwei schwäbischen Profitrompeter Rainer Hauf und Armin Schneider schon zusammen, dazu kommt Katharina Bertsch-Weber, Trompeterin, und Musiklehrerin an der Musikschule Leiblachtal in Hörbranz und an der Musikschule der Stadt Ulm. Der Bad Saulgauer Organist Matthias Burth begleitet das Ensemble bei diesem Konzert und interpretiert zusätzlich bekannte Orgelsolo-Werke. Ein besonderes Highlight bei den Konzerten der Nördlinger Bachtrompeten sind die Kompositionen von Tom Lier, die maßgeschneidert zum Ensemble passen. Bei diesem Konzert erklang das neue Werk „Lobgesang des Simeon“, eine Vertonung einer Bibelstelle aus dem Lukasevangelium. Zudem trat Tom Lier in gewohnt souveräner Weise als Solosänger auf. Ein herzliches Dankeschön an Manfred Obexer für die Fotos!