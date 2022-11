Ein „goldenes Maturajubiläum“

Am 14. Oktober 2022 feierte der Maturajahrgang Va/1971-72 der Bundeshandelsakademie Bregenz sein 50-jähriges Maturajubiläum.

1972 war Premiere mit drei Parallelklassen. Die Va besuchten 24 Burschen; 6 sind leider bereits verstorben. Zum Jubiläumstreffen gekommen war die sehr erfreuliche Teilnehmerrunde von 15 ehemaligen Klassenkameraden, und das in alter – wir meinten: in junger Frische! Dabei haben sich die meisten von uns – rein äußerlich – doch etwas verändert …

Dir. Dr. Manfred Hämmerle führte uns zu Beginn unserer Zusammenkunft durch die hochmoderne und doch „altehrwürdige“ Mutteranstalt (die Bregenzer HAK war damals die einzige in Vorarlberg). Er erläuterte in einem sehr informativen Vortrag die baulichen Veränderungen und insbesondere auch die aktuellen Herausforderungen für Lehrpersonen und Schüler/innen.

Am Nachmittag konnten im Maurachbund, und später bei der Abendveranstaltung im gemütlichen Ambiente des Wirtshauses am See, alte Erinnerungen ausgetauscht und aufgefrischt werden. Ob alles sich wirklich so zugetragen hat?