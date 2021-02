Ein Giraffenherz zum Valentinstag

Diese Bilder sind für jeden Tierfreund einfach nur noch ein bestialischer Anblick.

Die Südafrikanerin Merelize van der Merwe hat eine große Leidenschaft: die Jagd. Aus diesem Grund wurde sie zum Valentinstag von ihrem Ehemann mit einem Jagdausflug in einen Wildtierpark beschenkt. Das Ziel: eine Giraffe. Nach dem Abschuss veröffentlichte die 32-Jährige Bilder in den Sozialen Netzwerken und zeigt sich sogar stolz mit dem 11 Kilogramm schweren herausgeschnittenen Giraffenherz in der Hand.