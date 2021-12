Ein Geschenk für die Allgemeinheit

Kommenden Donnerstag lädt das Rote Kreuz zum Blutspenden in die HAK Lustenau.

Lustenau „Jeder kann Blut spenden und dabei Gutes tun“, beginnt Dagmar Franceschini zu erzählen. Die Professorin der HAK Lustenau ist zusätzlich Koordinatorin des Jugendrotkreuzes an der Schule und initiiert gemeinsam mit dem Roten Kreuz Vorarlberg einen Abend, an dem Blut gespendet werden kann. Kommenden Donnerstag kann die Bevölkerung zwischen 16 und 20 Uhr im Turnsaal der Handelsakademie Lustenau Blut spenden. Ab 18 Jahren darf gespendet werden.

Viele Operationen, Transplantationen und Behandlungen von Krebserkrankten benötigen Bluttransfusionen. „Statistisch gesehen, ist jeder dritte von uns einmal in seinem Leben auf gespendetes Blut angewiesen“, weiß Michael Hamel, Bereichsleiter des Blutspendedienstes in Vorarlberg. Umso wichtiger ist es deshalb, dass die Blutdatenbanken gefüllt sind. Hamel schätzt sich glücklich, kommenden Donnerstag in Lustenau eine Spendenaktion gemeinsam mit der Schule anbieten zu können. „Die Spender bereiten mit ihrem Blut vielen Menschen ein Weihnachtsgeschenk“, so Hamel. Er hofft, wie auch Dagmar Franceschini, auf eine rege Teilnahme der Bevölkerung.