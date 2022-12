Ein gemeinsames Frühstück

Das Sonderpädagogische Zentrum (SPZ) veranstaltet den ganzen Advent über gemeinsame Frühstücke in der Schule.

Lustenau „Es ist ein guter Start in den Tag, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt, ein gutes Frühstück genießt und dabei miteinander ins Gespräch kommt“, sagte Direktorin Simone Grabner-Vogel vom Sonderpädagogischen Zentrum (SPZ) in Lustenau. Deshalb hat sie mit dem Lehrerkollegium gemeinsame Adventfrühstück mit den Schülern in der Schule organisiert. Jeden Dienstag und Freitag treffen sich Frühstücksbegeisterte in der Schule und starten gemeinsam in den Tag.