Ein gelungenes Fußballfest der Altherren

Der SV Ochsenhausen sichert sich den Sieg beim 25. Jubiläumsturnier der FC Dornbirn-Altherren.

Dornbirn. In einem mitreißenden Hallenfußballspektakel haben die Veteranen des SV Ochsenhausen aus Deutschland das 25. Internationale Fritz-Rafreider-Gedächtnisturnier der Altherren des FC Dornbirn für sich entschieden. Die Veranstaltung bot auch heuer hochklassigen und vor allem fairen Fußballsport.

Und auch 2024 blieben Überraschungen nicht aus, musste sich doch das für den Turniersieg hoch gehandelte Team und Titelverteidiger FC Dornbirn mit dem vierten Platz begnügen. In einem an Spannung nicht zu überbietenden Finale duellierten sich der SV Ochsenhausen II mit dem VfB Hohenems und wurde bei gleicher Punkteanzahl (12) und gleicher Tordifferenz (8) durch den Sieg in der direkten Begegnung schlussendlich verdienter Turniersieger, der vom aus Deutschland mitgereisten 30-köpfigen Anhang überschwänglich und ausgiebig gefeiert wurde.