Ein gegenseitiges Glück für Mensch und Tier

Die Gassigeher sind für das Vorarlberger Tierschutzheim eine wichtige Unterstützung.

Dornbirn. Donnerstagvormittag im Vorarlberger Tierschutzheim. Geboten wird ein Empfangskomitee, das zu Herzen geht. Wenn Vierbeiner Ares auf seine Gassigeherin Julia Fink trifft, ist die Freude jedes Mal riesengroß – sowohl beim Schäfer-Schweißhundmischling als auch bei Julia selbst. Seit sechs Jahren kommt die junge Frau bis zu viermal die Woche ins Tierheim, um mit den Hunden spazieren zu gehen. Ares begleitet sie schon 5 Jahre lang. „Es ist jedes Mal ein schönes Gefühl, wenn du siehst wie sich die Hunde freuen und wie herzlich man begrüßt wird”. Und fällt es nicht schwer nach so langer “Bekanntschaft” das Tier dann immer wieder abzugeben? “Natürlich wachsen einem die Hunde schon ans Herz – vor allem wenn man sie so lange kennt – aber ich weiß, dass es Ares im Tierheim gutgeht, er bestens versorgt ist und hier Freunde hat, bei denen er sich wohlfühlt“, erklärt die Tierfreundin.

Kurze Zeit später trudelt auch schon Maria Gold ein. Der Name ist Programm, denn Maria ist wirklich so etwas wie ein „Goldstück“ für das Tierheim. „Seit 18 Jahren kommt Maria jeden Tag ins Tierheim, um mit den Hunden auf den Weg zu gehen. Bei Wind und Wetter, am Wochenende und an Feiertagen. Dafür sind wir unglaublich dankbar“, erklärt Marion Gögele (Assistenz der Geschäftsleitung). Die Dankbarkeit beruht auf Gegenseitigkeit, denn auch für Maria ist das Gassigehen ein Ritual, das sie nicht missen möchte: „Ich bewege mich gerne und mag Tiere, deshalb bedeutet das Laufen gegenseitiger Spaß für den Hund und mich. Wenn ich einmal einen Tag nicht kann, fehlt mir das wirklich sehr.“ Ein Glück für Mischling Roger, der sich nun seit einem Monat auf jedes „Bewegungs-date“ mit Maria freut und sozusagen noch ein ganz frischer, tierischer Begleiter der agilen Dame ist.