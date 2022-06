Ein (Garten-)Traum wird wahr

Im Außenbereich der Werkstätte der Caritas in Bludenz entsteht ein „Garten der Begegnung“.

„Damit geht ein großer Traum für uns in Erfüllung“, ist die Stellenleiterin der Werkstätte Bludenz, Helga Sartori, überglücklich, dass das Projekt „Garten der Begegnung“ von der Jury ausgewählt wurde. „Wir haben zwar den bestehenden Garten bislang auch schon in den Alltag in der Werkstätte integriert, durch die Neugestaltung haben wir aber weit mehr Möglichkeiten und schaffen einen offenen, barrierefreien und inklusiven Raum, der nicht nur Menschen mit Beeinträchtigung zugute kommt, sondern als offener Sozialraum mit unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten konzipiert ist.“ Helga Sartori beschreibt, dass dabei beispielsweise an verschiedene Veranstaltungen sowie die Produktion und den Verkauf von Gemüse oder Setzlingen gedacht wird. Menschen mit Beeinträchtigung können so ihre Arbeitsleistung sichtbar machen und die umliegenden Schulen und Betreuungseinrichtungen den Garten für ihren Unterricht mitnutzen. „Der Garten ermöglicht ein gutes Miteinander und schafft neue Chancen für Kinder und Jugendliche, sowie Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Inklusion ist somit alltäglich und selbstverständlich“, so Helga Sartori.