Ein ganz besonderes Lädele

Das Sprungbrett Lädele in Bludenz erstrahlt in neuem Glanz und bietet individuelle Geschenke und ganz persönliche Kontakte

Entspannte Ruhe herrscht in dem hellen und freundlichen Lädele der Caritas Vorarlberg. Zumindest vordergründig. Denn wer sich beim Einkauf und Stöbern in dem ganz besonderen Laden Zeit lässt und einen Blick hinter die Kulissen wirft, wird schnell entdecken, dass die acht Männer und Frauen aus der Werkstätte Bludenz ihre Kreativität auf verschiedenste Art und Weise ausleben. So arbeitet Anica momentan an weihnachtlichem Geschenkspapier, während Jürgen, Svenja und Hakan einen Großauftrag bearbeiten, der ihre gesamte Konzentration beansprucht. 300 Gläser werden von ihnen in den kommenden Wochen individuell handbemalt – eine Herausforderung, der sich alle gerne stellen. „Solche Aufträge von Firmen und Vereinen nehmen wir immer sehr gerne an und freuen uns darüber, dass unsere Produkte solch großen Anklang finden. Es zeigt, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird, was uns alle immer wieder zu neuen Ideen anspornt“, so Julia Alge, Leiterin vom Sprungbrett Lädele in der Sturnengasse 20.