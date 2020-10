Ein ganz besonderes Jubiläum

Für Maria, geb. Aufschnaiter, und Johann Kofler ist heute ein ganz besonderer Tag, denn sie blicken dankbar auf 65 erfüllte Ehejahre zurück.

Nicht immer leicht im Leben hatte es Maria, denn nach dem frühen Tod des Vaters wuchs sie an einem Pflegeplatz auf. So war sie glücklich, als sie Johann Kofler bei einem seiner Aufenthalte in der Heimat durch ihre neugierige Frage, wie es denn mit Arbeit in Dornbirn aussieht, näher kennenlernte. „In Kitzbühel war Arbeit rar. Durch die Zeitung haben wir damals erfahren, dass in Vorarlberg Leute gesucht werden, bei uns gab es nur im Gastgewerbe Saisonstellen, damit konnte man sich keine Zukunft aufbauen“, erinnert sich der Jubilar, der 1949 nach Vorarlberg kam. Er war Terrazzoschleifer, Möbeltransporteur bei Helene Niederer und zuletzt 24 Jahre bis zur Pensionierung bei Leica in der Schweiz. „Ich habe so ziemlich alles gekonnt, was in dieser Firma gefragt war“, erzählt Johann voller Stolz. Maria war 18 Jahre alt, als sie nach Dornbirn kam, zuerst zur Firma Hämmerle und dann zu Fussenegger.

Gemeinsame Zukunft

„Damit wir heiraten konnten, mussten wir warten, bis Maria volljährig war. Wir haben dann den 29. Oktober 1955 als unseren Hochzeitstermin ausgewählt“, so die Jubilare. „Im Standesamt waren wir in Dornbirn, und in Aurach haben wir uns bei der kirchlichen Vermählung das Jawort gegeben.“ Außergewöhnlich war die Doppelhochzeit, zusammen mit Johanns Schwester. Die ersten drei Jahre lebte das Paar in einem kleinen Zimmer in Schwarzach. Diese Situation änderte sich erst, als Johann bei Helene Niederer arbeitete. Sie bezogen ein Haus in Haselstauden und ab 1967 wurde die Fischbachgasse zum Lebensmittelpunkt, wo die Kinder des Paares, Christine, Reinhard, Brigitte, Beate und Jutta sowie Pflegekind Susanne, behütet und umsorgt von Maria aufwuchsen. Fünf Jahre waren die Jubilare liebevolle Pflegeeltern für das Nachbarsmädchen. Neben der Erziehung der Kinder und den Aufgaben einer Hausfrau war Maria 25 Jahre in der Berufsschule eine verlässliche und geschätzte Reinigungskraft und trug so zum Haushaltseinkommen bei.

„Ab und zu waren wir in der Steiermark auf Urlaub oder mit Reisegesellschaften auf Städtetour, viel Freizeit hatten wir nie, aber da haben wir uns immer gut erholt“, berichtet das Jubelpaar.

Ruhige Zeit

Mit zunehmendem Alter kamen auch Beschwerden. So überstand Johann zwei Herzoperationen, Maria geht es nach Unpässlichkeiten auch wieder einigermaßen gut. Beide nehmen regen Anteil am Weltgeschehen und informieren sich beim Lesen in der Zeitung und beim Fernsehschauen über Neuigkeiten. Seit geraumer Zeit wird das Jubelpaar liebevoll von den Pflegerinnen Krisztina und Bernadett betreut. „Leider kann meine Frau nicht mehr kochen, sie war eine gute Köchin“, berichtet Johann. Beide schätzen das gute Verhältnis zu den Nachbarn, mit denen früher oft vor dem Haus gegrillt worden ist.

Kleines Fest