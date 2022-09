Ein freiwilliges Jahr für die Umwelt

Die Dornbirner Jugendwerkstätten bieten noch eine Einsatzstelle für ein freiwilliges Umweltjahr.

Aram Rusch ist seit Oktober 2021 in den Jugendwerkstätten im Einsatz und blickt auf ein sehr erfahrungsreiches Jahr zurück: „Das Freiwillige Umweltjahr war für mich eine super Sache, weil ich diese Zeit so sinnvoll nutzen konnte. Ich sammelte nicht nur viele neue Erfahrungen, sondern konnte auch Dinge dazulernen, die ich ohne das FUJ verpasst hätte“. Besonders in Erinnerung bleiben dem Jugendlichen der Garten in den Jugendwerkstätten, die aktive Mitarbeit an der Ökoprofit-Zertifizierung und die vielen schönen Begegnungen mit dem Team und anderen Jugendlichen. „Wir würden uns sehr über einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin von Aram freuen“, lädt Elmar Luger alle Interessierten ein.