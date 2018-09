Ein Flohmarkt für die ganze Familie

Zweite Auflage des Flohmarkts des Vorarlberger Familienverbands Meiningen

Meiningen. Trödelfans aus dem ganzen Land fanden ihren Weg zur zweiten Ausgabe des Familienflohmarkts in Meiningen. Die Ortsgruppe des Vorarlberger Familienverbands, allen voran Obfrau Daniela Wilhelm , hatten den Standort vom Fußballplatz zur Volksschule verlegt, sorgten aber erneut für einen reibungsfreien Ablauf. Das schlechte Wetter sorgte zwar für ein vorzeitiges Ende, wovon sich das OK-Team aber nicht davon abbringen ließ auf den Markt anzustoßen. Davor hatten die 19 Aussteller aus dem ganzen Vorderland eine bunte Vielfalt von älteren, neueren und gut erhaltenen Schmuckstücken präsentiert. Neben einer großen Auswahl an Spielzeug und gebrauchter Kleidung, was perfekt mit dem Familienmotto verbinden werden konnte, fand sich auch das eine oder andere wertvollere Kleinod, was den Puls von Flohmarktkennern zu steigern wusste.

Wie auch bereits letztes Jahr gingen die Einnahmen aus dem Markt an einen guten Zweck, dieses Jahr nach Indien in die Heimatgemeinde des ehemaligen Meininger Pfarrer Antony Payyapilly, welche durch den Monsun stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Passend zum Spendenthema aufgekocht wurde, neben wurstigen Klassikern, auch eine indische Currysuppe. Die Gemüsezutaten dafür wurden, im Sinne der guten Sache, von Lisilis Biohof ebenso zur Verfügung gestellt, wie zweierlei Sorten Most – einmal in süßer Ausführung für die Kinder und einmal die Variante für Erwachsene Gesorgt war auch für die musikalische Unterhaltung, die Offene Jugendarbeit kreierte alkoholfreie Cocktails, gestürmt wurde besonders der Stand der Kinder der Veranstalter, wo es selbstgemachte Zuckerwatte und heißes Popcorn, ebenfalls frisch zubereitet zu erwerben gab. Eine runde Sache für den guten Zweck. CEG