Ein Feuerwerk der Bewegungsfreude

Das TSZ Dornbirn lud zum großen Weihnachtsturnen.

Dornbirn. So sportlich kann man sich auf Weihnachten einstimmen: Tanzende Schneemänner, Weihnachtselfen, die Saltos schlagen und Rentiere, die über das Trampolin springen und einen gekonnten Purzelbaum auf die Matte zaubern. Das diesjährige Weihnachtsturnen des Turnsportzentrums Dornbirn bot vergangenen Samstag eine fulminante Bewegungsshow. Die Begeisterung der rund 400 Turnerinnen und Turner auf der Bühne war einfach ansteckend – und hier nahm man Ansteckungsgefahr ausnahmsweise einmal dankend in Kauf, wie der tosende Applaus des Publikums verriet. Gleich zweimal war das Kulturhaus Dornbirn an diesem Samstagnachmittag ausverkauft. Niemand wollte sich die alljährliche Show und damit die Krönung eines jeden Turnjahrs entgehen lassen.