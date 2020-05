Ein Festtag für Eisliebhaber

Die Eismanufaktur Kolibri ist nun auch in der Landeshauptstadt vertreten.

Bregenz. Nach einer Umbauzeit von zweieinhalb Monaten öffnete die mehrfach prämierte Eismanufaktur Kolibri in der ehemaligen Bar „Cuenstlerin“ in der Bregenzer Kornmarktstraße ihre Pforten. Gleich am ersten Tag fanden sich – natürlich unter Einhaltung der Auflagen – hunderte Schleckermäuler in der nunmehr fünften Filiale ein, testeten die neuesten Kreationen und nippten am gereichten Prosecco.