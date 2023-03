Ein Festmahl nach Sonnenuntergang

In Altach wurde das Fastenbrechen mit einem gemeinsamen Festmahl zelebriert.

Altach . Derzeit feiern Muslime auf der ganzen Welt den Fastenmonat Ramadan. Während die Sonne am Himmel steht, darf dabei nichts gegessen werden – erst die Zeit nach Sonnenuntergang wird für ein ausgiebiges Mahl genutzt. Dieser Abschluss eines Fastentages oder auch Fastenbrechen genannt, wurde am vergangenen Wochenende im Altacher KOM gefeiert.

Pünktlich zum Sonnenuntergang – der Imam hatte gerade seinen Gebetsruf beendet – wurde der Fastentag mit dem Verzehr einer Dattel und einem Schluck Wasser gebrochen, bevor das mehrgängige Menü, welches die Organisatorinnen rund um Vildan Kocak und ihrem Frauenteam den ganzen Tag zubereiteten , serviert wurde. Dabei ging es nicht nur darum, Hunger und Durst zu stillen, sondern sich gemeinsam mit anderen, vielleicht noch unbekannten Menschen an einen Tisch zu setzen, um gemeinsam zu essen, in Kontakt zu treten und das Leben zu feiern.

So wurde auch die sechste Auflage des Fastenbrechens im Altacher KOM wieder ein voller Erfolg und in der gemütlichen Atmosphäre entwickelten sich anregende Gespräche und auch das gegenseitige Kennenlernen ist leicht gefallen. Der Abend wurde gleichzeitig auch zum Sammeln von freiwilligen Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei genutzt und so kamen am Ende stolze 6.545 Euro zusammen. MIMA