Ein Fest zu Ehren Johannes dem Täufer

Ein Dorffest mit Frühschoppen gab es kürzlich in Klösterle am Arlberg

Aufgrund des 800-Jahr-Jubiläums der Gemeinde gestalteten die Kindergärtler unter der Leitung von Elisabeth Schranz mit dem Chor Cantabo den Festgottesdienst musikalisch. Danach spielte die Harmoniemusik Klösterle zum Frühschoppen auf. Bei Schnitzel, Pommes und Jubiläumswein ließ es sich bei trockenem Wetter gut verweilen. Danke an die Firma Kessler Transporte für die Hilfe beim Auf- und Abbau. Auch ein Dankeschön an den Koch Johannes Tschabrun für die kulinarische Unterstützung sowie die freiwilligen Helferinnen. Am Abend wurde dann das Johannesfeuer entzündet.