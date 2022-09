Ein Fest zu Ehren der Kartoffel

Erdöpfl, Grumpira, Erdbirne, Potaten – die Bezeichnungen für die im Boden wachsende Knolle sind so zahlreich wie die Angebote rund um die Kartoffel am Samstag, 8. Oktober von 15 bis 20 Uhr in der Marktgasse.

Zur Erntezeit feiert Feldkirch mit einem Fest die botanische Kostbarkeit. Es gibt über 150 Kartoffelsorten – die regionalen Bauern präsentieren auf dem Fest den schönsten Reigen an Sorten mit klingenden Namen wie Jazzy, Amandine, Annabell oder Sieglinde. Die Erzeuger als erste Experten beraten auch zu Anbau, Lagerung und geben Wissenswertes rund um die Kartoffel weiter.

Kulinarisch kommen die Besucher auch auf ihre Kosten. Der Kartoffelgenuss findet ausreichend Platz: Der Höhepunkt ist der historische „Kartoffeldämpfer“ aus dem Jahre 1933, in dem Köstlichkeiten zubereitet werden. Butter, Käse, Most runden das Angebot an regionaler Feinkost ab und laden zum Genießen ein. Mit Hochprozentigem aus Kartoffeln lockt die „Vodka Bar“ von Geflügelhof Inhaber Daniel Bell. Er produziert leckeren Wodka in Vorarlberg, hergestellt aus regionalen Kartoffeln überzeugt das Ländle-Gut mit feinem Geschmack.

In der kreativen Ecke kann beim Kartoffeldruck mit der Knolle experimentiert werden. Groß und Klein sind eingeladen, mit Farbe und Kartoffel schöne Stücke zu gestalten. Material steht am Bastelstand zur Verfügung, Experimentierlust bitte mitbringen!

Kartoffelfest – auf den Spuren der Knolle

8. Oktober von 15 bis 20 Uhr, Marktgasse Feldkirch

Programm u.a.