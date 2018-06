Ein Fest für Große und Kleine in der Ledi

Hohenems. Die Auner Faschingszunft richtet seit 46 Jahren ihr auch von Bewohnern anderer Stadtteile gerne besuchtes Sommerfest in der Ledi aus. Dabei wird beim nachmittäglichen Kinderprogramm vor allem den Kleinen allerhand an Spaß und Abwechslung geboten.

Die Zunft aus dem ältesten Ortsteil der Nibelungenstadt ist aber nicht nur im Fasching aktiv, sondern setzt das ganze Jahr über zahlreiche Aktivitäten. So trainieren regelmäßig jede Woche eine Mountainbike-, eine Fußball- und eine Frauenlauf-Gruppe. Die Auner nehmen auch an der Narrenolympiade und weiteren Veranstaltungen von Emser Fasnatzünften teil und organisieren selber regelmäßig ein Gauditurnier (früher Faschingszünfteturnier). Auch bei Sportveranstaltungen wie dem Ortsvereineturnier in Schuttannen oder dem Schlossplatzlauf sind die Auner regelmäßig dabei. Legendär ist das alle zwei Jahre stattfindende Fußballmatch gegen Au gegen Reute. „Da hat heuer nur unser Nachwuchs gewonnen, die Erwachsenen mussten sich diesmal geschlagen geben“, so Albert Frei abschließend.