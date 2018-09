Ein Fest für die Pfarre Meiningen

Einführung von Pfarrer Noby Acharuparambil und Walter Juen

Meiningen Die Einführung übernahm Dekan Rainer Büchel gemeinsam mit Diakon Gerhard Haller. Bei der Pfarreinführung wurde symbolisch der Schlüssel für die Pfarrkirche überreicht. Dahinter steckt mehr als nur der freie Zugang zur Kirche.

Wenn in einer Firma oder einem Unternehmen Schlüssel anvertraut werden, dann unterschreiben alle, die einen Schlüssel erhalten auf einer eigenen Schlüsselliste. Jedem und jeder soll dadurch bewusst werden, dass er mit dem Schlüssel sorgfältig umzugehen hat und damit eine hohe Verantwortung trägt.

Dekan Rainer Bühel brachte einen Krug aus seinem Urlaub in der Toskana mit und verwies in seiner Predigt auf das erste Wunderzeichen: Jesus verwandelt Wasser in Wein.

„Stellt die Krüge auf und füllt sie bis zum Rand mit Wasser!“ So soll es auch in unserem Leben sein. „Die leeren Krüge immer wieder mit Liebe, Kraft und Dankbarkeit zu füllen ist auch unsere Aufgabe. Was alle in Liebe füreinander gefüllt haben, das schmeckt nach bestem Wein“, so Bühel

„Wir freuen uns mit Pfarrer Noby Acharuparambil als Seelsorger und Offizial Walter Juen als Vertreter der Pfarre in rechtlichen Angelegenheiten so schnell Nachfolger gefunden zu haben. Gerade in einer kleinen Gemeinde wie der unseren ist dies enorm wichtig“, freut sich Bürgermeister Thomas Pinter.