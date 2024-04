Ein Fest des Miteinanders und der kulturellen Vielfalt

Die Volksschule Haselstauden feierte ihr erstes gemeinsames Zuckerfest.

Dornbirn. Nachdem vor den Osterferien die traditionelle Eiersuche für Aufregung an der Volksschule Haselstauden gesorgt hatte, gab es am Freitag ein weiteres freudiges Ereignis: Das erste Zuckerfest, das die Vielfalt der Kulturen innerhalb der Schulgemeinschaft feierte und gleichzeitig das Ende des Ramadans markierte. „Um die Schulgemeinschaft zu stärken, veranstaltet die Volksschule Haselstauden jedes Jahr im Frühjahr einen gemeinsamen Brunch mit den Kindern, Eltern und Lehrpersonen. Da viele vor den Osterferien noch am Fasten waren, haben wir uns dieses Jahr für ein Zuckerfest entschieden“, erklärt Birthe Bittner, Obfrau des Elternvereins, der das Fest organisiert hatte.

„Die Kinder lernen durch solche wertvollen Aktionen Akzeptanz der Verschiedenheit von Traditionen und sind so unsere Hoffnung, dass die Zukunft hoffentlich geprägt ist von Solidarität und Zusammenhalt“, meinte Renate Walser, Lehrerin der Deutschförderklasse. Über so viel Engagement freute sich auch die Schulleiterin Barbara Nußbaumer-Bonell. Sie unterstrich die Bedeutung des Miteinanders und der Offenheit für verschiedene Kulturen an der Volksschule Haselstauden: „Unsere Schule ist ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen können und der für die Feiern aller Religionen offen ist. Wir danken unserem engagierten Elternverein für die Organisation dieses gelungenen Festes.”