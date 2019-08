Ein Fest der Traktoren-Fans

Auch in diesem Jahr fanden sich Gäste aus Nah und Fern beim traditionellen Traktorenfrühschoppen ein.

Weiler . Von allen Richtungen tuckerten den ganzen Vormittag die Oldie Gefährten zur Remise in Weiler und verwandelten den Platz zu einem wahren Augenschmaus für Traktoren-Fans.

Einige hunderte Traktoren versammelten sich am Feiertag in Weiler und sorgten so für eine Motor-Show der besonderen Art. Während die Besucher die Raritäten von Lanz Bulldog, Deutz, Hanomag, Unimog, Hürlimann, Fahr, Kramer und vielen mehr bestaunten, mussten die Traktorenbesitzer bei den verschiedenen Bewerben des Geschicklichkeitsparcours ihr ganzes Können im Umgang mit ihrem Gefährt unter Beweis stellen. Elegant fuhren die Fahrer ihre schweren Boliden durch den Parcours und meisterten die Aufgabe mit Bravour.