Ein Fest der Religionen

„Gemeinsam auf dem Weg“ – die Bregenzer Glaubensgemeinschaften laden zu einem interreligiösen Fest am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr beim Fußballplatz in der Achsiedlung in Bregenz.

Ein besonderes Treffen der Religionen findet in Bregenz statt: Sieben Mitwirkende - die alevitische Glaubensgemeinschaft, ATIB Moscheegemeinde Bregenz, Bahá’i, die evangelische Pfarrgemeinde, A.u.H.B. Bregenz, die PfarrCaritas, die röm.-kath. Kirche und die serbisch-orthodoxe Kirche – laden zu einem interreligiösen Fest am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr beim Fußballplatz in der Bregenzer Achsiedlung. Für die musikalische Umrahmung sorgen Andreas Paragioudakis und die Musiker der Gruppe Ajeras. „Neben Musik und kulinarischen Köstlichkeiten gibt es ein interreligiöses Quiz, bei dem das Wissen über die verschiedenen Glaubensgemeinschaften getestet wird“, verrät Organisatorin Sandra Küng von der PfarrCaritas. „Auf ein tolles Fest mit vielen bereichernden Begegnungen freuen wir uns. Also, einfach vorbeikommen und mitfeiern!“