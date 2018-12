Ein Feldkircher folgt einem Feldkircher im VFV

Nach dem Ausscheiden eines Feldkirchers aus dem heimischen Fußballverband tritt ein Feldkircher seine Nachfolge an.

Der Feldkircher Joachim Xander folgt Josef Lampert als Vizepräsident des Vorarlberger Fußballverbandes nach. Xander, der bislang als Regionsobmann Oberes Rheintal im VFV-Vorstand tätig war, hat sich zum Ziel gesetzt, die Nachwuchsarbeit im Verband und in den Vereinen zu stärken. „Das war mir immer schon ein Anliegen, ich sehe hier eine große Möglichkeit, mich persönlich in die Verbansarbeit einzubringen“, sagt der Feldkircher. Xander wurde in das Präsidium kooptiert, eine Wahl kann statutengemäß erst bei der nächsten Jahreshauptersammlung erfolgen.