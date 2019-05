Ein feines Gläschen in Ehren

RC Röthis lud zu Fas(s)zination Wein.

Röthis. An und für sich dreht sich beim Radfahrclub Röthis alles um den Drahtesel. Vor allem dem Aspekt Kunstradfahren hat man sich verschrieben und dabei darf man auf einige sportliche Erfolge verweisen. Einmal im Jahr verändert sich aber das Metier der Radsportler. Man lädt zur Fas(s)zination Wein in den Röthner Saal und dann steht die Gemütlichkeit und der Genuss im Vordergrund. An den Ständen von Weinbauern und Weinvertreter aus der Region und darüber hinaus, konnten so über 50 verschiedene edle Tropfen verköstigt, getrunken und auch für daheim bestellt werden. Unter dem Motto „ma trifft anand“ ganz im Mittelpunkt, neben dem Wein, der gesellige Austausch untereinander. Zu guten Stimmung beigetragen konnte als Premiere in diesem Jahr eine zünftige Live-Musik. Der geplante Treffpunkt im Garten vor dem Saal, fiel dann aber doch dem schlechten Wetter zum Opfer. Hunger musste auch keiner der zahlreichen Besucher leiden, die fleißigen Küchenfeen des RC Röthis bereiteten in der Küche verschiedene frische Brote mit Schinken, Käse oder Liptauer. Als Notprogramm für Nichtweintrinker gab es als Alternative ein kühles Bier, oder Limonaden und Säfte.