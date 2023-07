Ein „Feiertag“ für die Kompass-Absolventen

Sie haben es geschafft: Dennis Tecklenburg und Marvin Leierer haben den zweijährigen Lehrgang „Kompass Qualifizierung“ abgeschlossen und nahmen kürzlich voller Stolz ihr erarbeitetes Zertifikat entgegen.

Zeugnis-Stimmung im „Zäwas“ in Bludenz: Dennis Tecklenburg und Marvin Leierer haben zwei Jahre lang für ihr Zertifikat gelernt, geschnuppert und gearbeitet. „Es war eine sehr schöne Aufgabe, die beiden jungen Herren dabei begleiten zu dürfen“, erzählen die Sozialbetreuer Johannes Mock und Brian Breuß. „Damit sind die beiden Teilnehmer nun für ihr berufliches Leben außerhalb der Caritas bestens qualifiziert. Es waren zwei sehr ereignisreiche und spannende Jahre.“

Durch spezielle Qualifizierungsmaßnahmen und Praktika bereitet das Caritas-Angebot „Kompass“ Menschen mit Beeinträchtigung auf eine spätere Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt vor. Die Qualifizierung beinhaltet neben vier Arbeitstagen an einer in- oder externen Ausbildungsstelle zusätzlich einen lebenspraktischen Seminartag pro Woche – meist im Seminarraum der Landesberufsschule in Feldkirch. Die Ausbildung ist dabei enorm vielseitig: Ob selbständiges Bus- und Zugfahren, das Erlernen des persönlichen Zeitmanagements, Vorstellungsgespräche oder der Umgang mit Geld – „beide Teilnehmer haben enorme Entwicklungsschritte gemacht“, drückt Caritas-Mitarbeiter Johannes Mock seinen Stolz aus. Und während Dennis den Gastronomiebereich als seinen bevorzugten Arbeitsbereich auserkoren hat, kann sich Marvin gut vorstellen, im Bauhof einer Gemeinde oder Firma mitzuarbeiten.