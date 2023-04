Ein faszinierendes Kunstwerk des Tanzes

Bludenz. Am Samstag, 22. April, wird in der Remise Bludenz zu einer tiefsinnigen Tanzaufführung von Claudia Grava geladen, bei der der Tango für sich selbst sprechen wird.

In ihrer Tanzproduktion “In Shared Spaces” erzählt Claudia Grava über die sinnlichen und unterschiedlichen Blickwinkel des weiblichen Rollenbildes, die Dekonstruktion und Neufindung. Dabei werden Tangoelemente dekonstruiert, in die Sprache des zeitgenössischen Tanzes übersetzt und neu kombiniert.

Claudia Grava ist in Buenos Aires aufgewachsen und vor über 20 Jahren in Hard sesshaft geworden. Während ihrer Performance in Vorarlberg steht zeitgleich Veronica Litvak auf einer Bühne in Argentinien. Getrennt und doch gemeinsam erschaffen die beiden Künstlerinnen die Rolle der Frau – im Tango wie im Leben und lassen das Publikum mit ihrer Performance an einem Zwischenspiel von Tango und zeitgenössischem Tanz teilhaben.