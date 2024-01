Ein Fahrrad, wenn der Strom ausfällt

Schüler der Mittelschule Hasenfeld haben ein „Blackout-Bike“ konstruiert, das mit reiner Muskelkraft Strom erzeugt.

Lustenau Im Zuge der „Tu-es-Tage“ an der Mittelschule Hasenfeld hat eine Gruppe Schüler für den Ernstfall eines Stromausfalles vorgesorgt. Sie haben zwei Blackout-Fahrräder gebaut, eines, mit dem Akkus geladen werden können, ein anderes, um alltägliche elektrische Geräte anzutreiben. „Wir wollten mit den Schülern ein technisches Projekt umsetzen und so kam uns die Idee eines Blackout-Fahrrades“, erklärte Lehrerin Birgit Schwarzmann-Sohm. Einmal wöchentlich trafen sich die Schüler, um mit ihrem Lehrer Andreas Riedmann an diesem ganz besonderen Projekt zu arbeiten.

Aufladen und online sein

Die zwei Räder wurden von den Schülern umgebaut. „Bei einem Fahrrad haben wir einen E-Scooter-Motor eingebaut und diesen als Generator zweckentfremdet“, erklärte Schüler Ruben. Alles, was sie dafür machen müssen, ist den Motor mit dem Fahrrad anzutreiben. Mit gemütlichem Tretaufwand schafft es ein Schüler den Akku in einer Stunde aufzuladen. „Wir haben zwei USB-Anschlüsse, einen Quick-Charge sowie ein Power Delivery-Ausgang eingebaut“, erklärt Schüler Kimi Moosbrugger (14) stolz. Mit diesem Fahrrad können sie Handys, Laptops und Powerbanks aufladen. Seit Schulanfang vergangenen Herbstes haben sie daran getüftelt und sich intensiv mit dem Strom und der Elektronik auseinandergesetzt. Noah Gaßner durfte am Dienstag den Akku des Blackout-Fahrrades wieder laden und trat dabei mächtig in die Pedale. „Dieses Fahrrad produziert Gleichstrom, was für alle Ladegeräte verwendet wird“, erklärte Lehrer Andreas Riedmann.

Alltagsgegenständen Strom einhauchen