Ein Event der Extraklasse

25 Kampfsportprofis aus der ganzen Welt unterrichten beim World Budo Day für einen guten Zweck

Bereits zum zweiten Mal fand heuer der World Budo Day, ein Kampkunsttag mit Martial-Arts Legenden, Leistungssportlern und Top-Trainern aus allen Kontinenten, statt. In der Lockdownsituation im April 2020 entstand die Idee, alle Kampfsportler dieser Welt online und live zu verbinden. Der World Budo Day war geboren, nach dem Motto: "Kampfkunst kennt keine Grenzen".

32 Nationen beteiligten sich am 1. Mai und machten den World Budo Day zu einem einzigartigen Event. Organisator Stefan Mayr, in seiner Doppelfunktion Verbandspräsident von Budo Austria und Obmann des Vereins Karate Bregenz, zeigt sich überglücklich:

"Mit unserem Team ist es uns nicht nur gelungen, die besten Martial-Arts Spezialisten der Welt in unserem virtuellen Dojo (unserem Übungsraum) zu vereinen, wir haben auch den über 2700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, ihre große Leidenschaft auszuleben und sich von den großartigen Trainern inspirieren zu lassen. Sport und Bewegung stärkt unser Immunsystem. Dies ist gerade in der heutigen Zeit für unsere Gesundheit immens wichtig."

Internationales Olympia Qualifikationsturnier in Portugal

Viele Referenten des World Budo Days sind aktive Leistungssportler oder Nationalteamtrainer. Der vielfache Karate-Weltmeister Wayne Otto befand sich - wie einige seiner Kollegen - beim Premier League Turnier in Lissabon, welches für die Karate-Szene eines der wichtigsten Qualifikationsturniere für Olympia - Ende Juli in Tokyo - ist. Dennoch ließ sich der gebürtige Brite - derzeit als Teamtrainer der norwegischen Nationalmannschaft im Einsatz - nicht davon abhalten, ein Teil des World Budo Days zu sein. Ebenso Antonio Diaz, einer der weltbesten Karateka aus Venezuela, zeigte zu später Stunde sein Können.

Von 07:00 Uhr morgens bis weit nach 23:00 Uhr brauchte es an Zeit, bis alle 25 Trainer ihr Programm absolviert hatten. In diesem knapp 17 Stunden dauernden Kampfsportevent wurde jede Minute sinnvoll genutzt, ist Eva Kathrein - Organisatorin und Sportphysiotherapeutin - überzeugt. "Jede einzelne Minute, die sich unsere Teilnehmenden bewegen, ist eine positive Minute. Alle Kampfkünste vereint, dass sie auf der einen Seite den Körper trainieren, auf der anderen Seite aber auch unseren Geist schulen und fordern. Eine starke Kombination, die wenige andere Sportarten bieten. Besonders freut es mich auch, dass so viele Menschen mit besonderen Bedürfnissen mitgemacht haben."